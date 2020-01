Officiel : Nolan Roux rebondit à Nîmes au mercato !

À la recherche de plusieurs renforts en cette fin de mercato hivernal, Nîmes vient d'accueillir un nouvel attaquant. En effet, ce jeudi soir, le NO a annoncé l’arrivée de Nolan Roux. Après une première partie de saison compliquée à Guingamp, avec deux buts en 14 matchs de Ligue 2, l’avant-centre de 31 ans a résilié son contrat avec l’En Avant pour signer un bail de cinq mois avec l’actuel dix-neuvième du championnat de France. Rôdé à la L1, Roux aura pour but de dynamiser le secteur offensif du Gard, auteur de 16 petites réalisations en 21 journées, avec l'objectif final de sauver les Crocos.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Nolan Roux.



Passé par Brest, Lille, Saint-Etienne, Metz et Guingamp, il rejoint le NO jusqu'à la fin de la saison.



Bienvenue Nolan !#CrocoDeal pic.twitter.com/RYyehlZvnS