L1 : C’est terminé, Bernard Blaquart quitte Nîmes !

Dans : Nîmes.

Fortement pressenti ces derniers jours, le départ de l’entraîneur nîmois Bernard Blaquart se confirme sérieusement ce mardi.

« C’est fini ». Selon les informations obtenues par le Midi Libre, Bernard Blaquart n’est plus l’entraîneur du Nîmes Olympique. En effet, le média local affirme que l’entraîneur nîmois et son président Rani Assaf se sont vus lundi après-midi à Montpellier et ont trouvé un accord à l’amiable au sujet du départ de Bernard Blaquart, lequel va repartir avec une indemnité. Programmé ce mardi à 18h30 à La Bastide, la reprise de l’entraînement des Crocos va donc se dérouler sans le coach, en poste depuis 2013. C’est son adjoint Jérôme Arpinin qui prendra la séance en main et qui sera officiellement intronisé coach de Nîmes mercredi.