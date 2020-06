Officiel : Benrahou quitte Bordeaux et signe à Nîmes

Dans : Nîmes.

Prêté au mois de janvier 2020 par les Girondins de Bordeaux, Yassine Benrahou s’est officiellement et définitivement engagé en faveur de Nîmes.

Dans un très bref communiqué publié ce mardi après-midi, les Crocos ont confirmé qu’ils levaient l’option d’achat pour recruter le milieu offensif de 21 ans. « Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer la levée de l’option d’achat de Yassine Benrahou. Arrivé en janvier dernier en prêt en provenance des Girondins de Bordeaux, il a disputé chez les Crocos 15 matches, a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives. Yassine Benrahou a signé un contrat avec notre club jusqu’en juin 2023. Bienvenue, pour de bon, chez toi ! » explique le club. Un transfert qui ne manquera pas de faire grincer des dents à Bordeaux puisque l’option d’achat est inférieure à 2 ME.