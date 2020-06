Officiel : Baptiste Reynet quitte Toulouse et signe à Nîmes

Dans : Nîmes.

Au lendemain de l’annonce de la signature définitive de Yassine Benrahou, Nîmes a officialisé la venue de Baptiste Reynet en provenance de Toulouse.

Dans un communiqué, les Crocos indiquent que l’ancien gardien de Dijon s’est engagé pour deux ans en faveur du Nîmes Olympique, où il va combler le départ de Paul Bernardoni, transféré plus tôt dans le courant du mois de juin à Angers. « Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet. Les Crocos tiennent leur nouveau gardien de but, en la personne de Baptiste Reynet. Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu’il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse. Il s’est engagé pour deux saisons et portera le numéro 30 » indique le club nîmois.