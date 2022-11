Valbuena a une touche pour un retour en Ligue 1

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Plus de cinq ans après son départ de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena pourrait bien faire son retour en Ligue 1. Le milieu offensif de l’Olympiakos, sous contrat jusqu’en juin prochain, intéresserait le FC Nantes en vue d’une arrivée en janvier.

Malgré la qualification pour les barrages de Ligue Europa contre la Juventus Turin, Antoine Kombouaré dresse un bilan très négatif de la première partie de saison. Sa colère après le match nul contre l'AC Ajaccio (2-2) dimanche en disait long sur son état d’esprit. « Aujourd'hui on a 13 points, c'est catastrophique. J'ai honte », lâchait l’entraîneur du FC Nantes, remonté contre ses joueurs, et surtout lucide quant aux ambitions pour la fin de saison. « L'objectif aujourd'hui c'est le maintien, a-t-il prévenu. Il ne faut pas se voir trop beau. »

Mercato d'hiver : la direction du FCN regarderait toujours du côté de l'Olympiakos avec un intérêt pour le défenseur Ousseynou Ba (mais "cher" 4M€) et aussi pour Mathieu Valbuena (mais blessé). — Le prophète du ballon rond (@PropheteRond) November 17, 2022

Dans ces conditions, Antoine Kombouaré ne serait pas contre l’arrivée d’une ou plusieurs recrues. Ses dirigeants semblent sur la même longueur d’onde puisque des pistes seraient actuellement à l’étude. Selon le compte Twitter Le Prophète du Ballon Rond, l’actuel 15e de Ligue 1 regarde beaucoup du côté de l’Olympiakos. Les Nantais apprécieraient notamment le défenseur central Ousseynou Ba (27 ans), même si le prix du Sénégalais atteindrait les quatre millions d’euros. La source parle aussi d’un intérêt plus étonnant pour le Français Mathieu Valbuena.

Kombouaré va-t-il valider ?

A 38 ans, le milieu offensif bénéficie d’un temps de jeu assez limité et n’est pas épargné par les blessures. Même s’il arrive à quelques mois de la fin de son contrat, le joueur passé par Marseille et Lyon risque de ne pas faire l’unanimité. On sait que la direction nantaise, apparemment à l’origine de la piste Mathieu Valbuena, et son coach Antoine Kombouaré ont du mal à s’entendre sur le recrutement. Là encore, il ne serait pas étonnant que des désaccords apparaissent pendant le mercato hivernal.