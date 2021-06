Nantes : Kita vendeur, une annonce décisive vendredi ?

Dans : FC Nantes.

Le maintien en Ligue 1 à peine officialisé pour Nantes, la vente du club pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Waldemar Kita serait à l’écoute…

Au bout d’une saison mouvementée et très pénible, le FC Nantes a assuré son maintien dans l’élite ce dimanche lors des barrages. Les Canaris se sont inclinés contre Toulouse dimanche à la Beaujoire (0-1) mais ont profité de leur victoire du match aller (2-1). La saison ne s’est même pas terminée par une note positive puisque des dizaines de personnes cagoulés ont pénétré à l’intérieur du stade, quelques heures après la fin du match. Du matériel a été dégradé et des salariés pris pour cible. Le propriétaire du FC Nantes était lui déjà parti. Mais alors qu’il n’était pas vendeur il y a quelques semaines, cette saison usante et ces incidents l’auraient poussé à changer d’avis.

Le projet porté par Landreau présenté vendredi

Les 40 millions de pertes cette saison et le départ de certains sponsors ne sont pas anodins non plus. Selon les informations de 20 Minutes, Waldemar Kita ne serait finalement pas fermé à une vente. Il serait même à l’écoute du projet jugé solide sur lequel travaillent Mickaël Landreau et Philippe Plantive, patron de Proginov, l’un des sponsors de Nantes. Les deux hommes voudraient même réunir la presse dès ce vendredi. L’objectif, expliquer les avancées du dossier, et mettre de la lumière sur ce projet local qui manque encore cruellement de moyens financiers. La route est encore longue.