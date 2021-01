FCN : Larqué lynche Domenech, le Philippe Martinez de la L1

Dans : FC Nantes.

Nommé pour sauver le FC Nantes de la relégation en Ligue 2, Raymond Domenech vit pour l’instant un début difficile sur le banc des Canaris…

De retour après plus de dix d’absence au sein du football français, Raymond Domenech fait actuellement face à la dure réalité de la L1 avec une équipe assez moyenne. S’il avait pour but de relancer un FCN incapable de l’emporter depuis le mois de novembre, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas encore réussi sa mission. Puisque sa formation a pris trois points en quatre journées, sans victoire au compteur. Dix-septième avec trois points d’avance sur les derniers, le FCN est en grand danger. Et pour Jean-Michel Larqué, ce n’est pas Domenech qui enfilera le costume de sauveur.

« Les résultats de Nantes ne sont pas mauvais ? Mercredi, quand Dijon menait à Lorient, Nantes était virtuellement en Ligue 2. Lorsque j’ai regardé le calendrier de Nantes, j’ai vu un nul encourageant contre une bonne équipe de Rennes en train de se refaire la cerise, mais pour le reste, c’est morne plaine. Si les joueurs attendent que le salut vienne de Raymond Domenech, je vous le dis, c’est mort d'avance. Il vaut mieux que le ballon soit dans les pieds des joueurs que dans les pieds de Raymond Domenech. Sinon, j’ai découvert que Raymond Domenech est un leader syndicaliste, c’est notre Philippe Martinez à nous. Mais alors ce qui est extraordinaire, c’est que c’est un leader syndicaliste qui, pour obtenir son nouveau job, n’a pas respecté les statuts. Normalement, il n’a pas l’âge requis, il l’a dépassé. Et en plus, il a pris la place d’un mec qu’il doit normalement défendre », a lancé le consultant de RMC, qui sait que Nantes pourrait rapidement se retrouver dans la zone rouge, que ce soit après les matchs contre Monaco, l’ASSE ou Lille...