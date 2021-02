FCN : Domenech clashe un journaliste de Téléfoot en live

Dans : FC Nantes.

Mercredi soir, Raymond Domenech a disputé son sixième match au FC Nantes… avec un nouveau match nul à la clé.

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a battu un triste record en Loire-Atlantique en devenant le premier entraîneur du FC Nantes a aligné autant de matchs sans victoire pour ses débuts sur le banc des Canaris. La situation commence à devenir sérieusement préoccupante pour les coéquipiers de Nicolas Pallois, 17es du classement mais qui comptent un match de plus que l’actuel barragiste, Lorient. Cela étant, Raymond Domenech ne semble pas plus inquiet que ça. En effet, l’ancien consultant de la Chaîne L’Equipe est plutôt occupé à faire marrer la galerie en distillant quelques punchlines dont il a le secret sur les plateaux de télévision ou en conférence de presse.

Après avoir regretté de ne pas avoir pu recruter Diego Maradona à Nantes car « il est mort », l’ancien patron des Bleus a lâché une blague discutable à Pierre Nigay, présentateur du « Night-Club » sur Téléfoot tous les soirs de la semaine et qui était à l’antenne mercredi soir pour débriefer les matchs de Ligue 1. L’ancien journaliste de La Chaîne L’Equipe a demandé à Raymond Domenech s’il « regrettait » d’avoir accepté l’immense défi du FC Nantes. Une question qui n’a rien de choquant mais qui a provoqué chez Raymond Domenech l’envie de balancer une énorme punchline, laquelle n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. « Je dis la même chose à ceux qui sont partis, qui sont allés d'une chaîne à une autre et qui se posent aussi la question. On est à égalité Pierre, moi je ne me pose pas cette question (rires). C'est un métier passionnant que je fais avec plaisir, envie et détermination » a réagi Raymond Domenech, avec un brin d'humour, malgré la gravité de la situation pour les journalistes de Téléfoot...