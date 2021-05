Mercato : OL, OM… Delort chez un cador ?

Dans : MHSC.

Brillant à Montpellier, l’international algérien Andy Delort réalise la plus belle saison de sa carrière.

Avec 18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, Andy Delort est indiscutablement l’homme fort de Montpellier. Crucial pour le MHSC, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 est extrêmement courtisé. En toute logique, ses excellentes prestations en Ligue 1 ont attiré l’attention de plusieurs clubs en France et dans le monde entier. A en croire les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’attaquant sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2024 suscite notamment l’intérêt d’un club de l’actuel top 5 de la Ligue 1, composé de Lille, du PSG, de Monaco, de Lyon et de Marseille.

« L’attaquant de Montpellier et international algérien Andy Delort est dans le viseur de plusieurs clubs dont un club du top 5 actuel de la Ligue 1 Au Qatar, deux clubs désirent casser leur tirelire pour le convaincre. Des clubs allemands et espagnols viennent aussi aux renseignements » a publié le spécialiste du mercato, pour qui Montpellier va devoir faire face à de très nombreuses offensives en ce qui concerne son meilleur joueur lors du mercato estival. Récemment interrogé sur l’antenne de France Bleu Hérault, Andy Delort confiait cependant qu’il s’imaginait parfaitement continuer sa route à Montpellier. La perspective de finir sa carrière au MHSC ne laisse pas insensible Delort. « Dans le football, on ne sait pas ce qui peut arriver, du jour au lendemain mais bien sur que je m’imagine finir ma carrière, ici, à Montpellier » expliquait-il alors que Montpellier est en passe de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts avec la signature annoncée de Younès Belhanda, pour qui un grand retour au MHSC se dessine. Une association du Marocain avec Delort et Laborde ainsi que Savanier pourraient faire des ravages… à condition que tout ce beau monde reste à La Paillade.