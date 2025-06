Pogba à Monaco, Dugarry est furieux

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

Paul Pogba va s'engager pour deux saisons avec l'AS Monaco. Le grand retour de l'international français dans le monde du football est logiquement très attendu.

Après près de deux ans d'absence, Paul Pogba va faire son grand retour dans le monde du football professionnel. L'international français a décidé de se relancer du côté de l'AS Monaco. Un grand défi pour toutes les parties concernées. La saison prochaine, le club de la Principauté évoluera notamment en Ligue des champions et aura l'ambition de faire bonne figure dans toutes les compétitions. L'arrivée de Pogba prendra de la place, à la fois sur le terrain et médiatiquement. Le joueur tricolore espère se relancer pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Claude Puel indiquait récemment que Monaco devait créer un collectif autour de l'ancien de la Juve. De quoi totalement faire vriller Christophe Dugarry.

Pogba et Monaco, Dugarry demande du calme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Je trouve ça tellement ridicule. Que tout le monde soit enthousiaste, c'est logique. C'est un immense joueur qui a marqué sa génération. J'ai kiffé le garçon. Mais quand je lis que son objectif est la Coupe du monde, pourquoi pas, mais pourquoi l'annoncer ? Il se met une pression. L'ASM n'est pas un club de tocards, il va falloir enchaîner les matchs et ils jouent la Ligue des champions. Lorsque Puel annonce vouloir créer un collectif autour de lui, les bras m'en tombent. Personne ne sait ce qu'il vaut aujourd'hui. De combien de temps aura-t-il besoin et combien de temps tiendra-t-il sans se blesser ? Cela fait deux ans qu'il n'a pas joué. (...) La présentation est ridicule. C'est sous-estimer le football et les autres joueurs de Monaco ».

Paul Pogba arrivera dans les prochaines heures à Monaco et d'après RMC, il pourrait y signer son contrat dès ce mardi.