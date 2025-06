Après Pogba, Ansu Fati arrive cette semaine à Monaco

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco a décidé de s'offrir un mercato de gala, du moins sur le papier. En effet, alors que Paul Pogba va rejoindre le club de la Principauté, Ansu Fati est, lui aussi, attendu dans les prochains jours.

Les supporters monégasques se pincent pour y croire, mais à priori leur équipe préférée alignera la saison prochaine en Ligue 1 deux stars du football, et surtout Paul Pogba. On l'a appris dimanche, le champion du monde français a donné son accord à l'ASM pour un contrat de deux ans. Une prise de risque assumée par le club, dans la mesure où le milieu de terrain n'a plus réellement joué une saison entière depuis plus de deux ans et demi. Et histoire de ne pas en rester là, les dirigeants de l'AS Monaco ont également décidé de prendre un pari en négociant avec leurs homologues du FC Barcelone la signature d'Ansu Fati, alors que l'attaquant formé à la Masia a encore deux ans de contrat avec le club calatan. Et ce lundi, Fabrizio Romano confirme que l'affaire est réglée.

Fati et Pogba, Monaco frappe fort

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.



Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.



Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025

Ce lundi, le spécialiste mondial du mercato révèle que la venue d'Ansu Fatie va se concrétiser avant la fin de la semaine. « Sachez que l'AS Monaco prévoit la visite médicale d'Ansu Fati cette semaine. Monaco et Barcelone finalisent tous les détails de l'accord sur le prêt avec clause d'option d'achat. Le Here we go, toujours attendu prochainement », annonce Fabrizio Romano, qui n'a plus aucun doute sur la signature de l'attaquant du Barça à Monaco. La Ligue 1 s'offre deux renforts de très grand luxe, et personne ne s'en plaindra.