Monaco, c'est limite inquiétant pour Paul Pogba

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que le retour de la Ligue 1 approche, Paul Pogba n'est toujours pas prêt à rejouer au football. Son entraineur à l'AS Monaco, Adi Hütter, veut prendre son temps avec le champion du monde tricolore.

Après des mois sans jouer au football, Paul Pogba a enfin trouvé chaussure à son pied. La Pioche a en effet décidé de rejoindre les rangs de l'AS Monaco. Le milieu de terrain français réalise pour le moment une bonne rééducation avec le club du Rocher. Mais il est encore loin d'être prêt. Monaco ne veut prendre aucun risque avec l'ancien joueur de Manchester United. Il faudra donc être encore patient pour les fans et observateurs de l'ASM. Et ce n'est pas l'entraineur du club, Adi Hütter, qui dira le contraire.

Pogba et Monaco, ce n'est pas pour tout de suite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Shakur Pogba (@paulpogba)

Lors d'un passage devant la presse ces dernières heures, le technicien monégasque a en effet indiqué concernant l'état physique de Paul Pogba : « Paul Pogba, mais aussi Ansu Fati, ont fait un très bon travail. Ils se battent vraiment pour être de retour le plus rapidement possible. Pour Fati, ce sera sans doute avant Pogba. Paul fait une très bonne rééducation, je suis content. Mais il est toujours difficile de donner un pronostic pour un retour. Je pense toutefois qu'il faudra attendre au moins un mois. Pour moi, le plus important, c'est qu'il soit présent tous les jours à l'entraînement. Et puis, au moment opportun, nous le ferons revenir, c'est certain ». Paul Pogba devra attendre encore quelques semaines pour refouler un terrain de football à haut niveau. Son état physique après des mois sans jouer n'est pas encore idéal pour reprendre. Mais Monaco est patient et veut tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions. Les matchs seront nombreux cette saison pour les pensionnaires de Louis II, avec notamment une présence en Ligue des champions.