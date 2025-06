Paul Pogba à Monaco, il a fait d'incroyables efforts

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Paul Pogba s'est engagé samedi avec l'AS Monaco pour deux saisons. Afin d'être réellement de retour à son meilleur niveau après la longue parenthèse dans sa carrière, le milieu de terrain a fait des efforts considérables.

Les images ont surpris pas mal de monde, mais c'est en larmes que Paul Pogba a signé son contrat avec le club de la Principauté, le champion du monde 2018 mettant là un terme à quelques années sombres de sa carrière. Mais forcément, après une parenthèse aussi longue, le joueur de 32 ans a besoin que l'AS Monaco lui laisse un peu de temps. Mais visiblement, il n'aura pas besoin de longs mois pour se refaire une santé. Dans L'Equipe, Roger Caibe Rodriguez, qui est le préparateur physique de Paul Pogba, révèle que depuis neuf mois, La Pioche était motivé à 100% pour ce retour au plus haut niveau et qu'il ne s'est pas du tout ménagé. Déterminé à briller avec Monaco afin de redevenir candidat à l'équipe de France, l'ancien joueur de la Juventus a travaillé durement comme le confie son préparateur.

Pogba a bossé comme un dingue

Résidant à Miami, une ville que Paul Pogba adore, Roger Caibe Rodriguez a donc pris en charge le joueur français il y a neuf mois, alors que ce dernier sortait de presque deux ans et demi sans jouer un seul match de football. Et depuis ce premier contact, Pogba n'a pas compté ses heures et ses efforts, y compris en recrutant des joueurs pour venir lui servir d'adversaires lors de ses séances d'entraînement. « Son corps s'est resculpté, il est devenu très costaud, avec des abdos en béton, c'était incroyable. Il a retrouvé sa rapidité et son aisance balle au pied. Petit à petit, je retrouvais des flashes du joueur qu'on voyait à la télé durant toutes ces années. Des périodes d’arrêt ? Non, c'était du non-stop. S'il voyageait à l'étranger, je le suivais. Même quand il prenait un peu de repos, on travaillait quand même. En treize ans de métier, j'ai bossé avec énormément d'athlètes, mais, lui, c'était l'une des personnes les plus motivées que j'ai pu rencontrer », confie le préparateur physique.

Même s'il sait que tout ne sera pas parfait dès le premier match de l'AS Monaco, Roger Caibe Rodriguer pense que Paul Pogba n'aura besoin que de quelques semaines pour être de retour à son meilleur niveau. C'est probablement ce qui a décidé les dirigeants monégasques à tenter ce pari un peu fou tout de même.