ASM : Martins secoue l'arbitre, Monaco au bord de la crise ?

Dans : Monaco.

Expulsé pour avoir bousculé volontairement l'arbitre du match Nîmes-Monaco, Gelson Martins risque une lourde sanction. Il symbolise tout ce qui ne va pas à l'ASM.

Le 12 janvier dernier, l’AS Monaco décrochait un excellent nul 3-3 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Après le limogeage de Leonardo Jardim, et la venue de Robert Moreno, le club de la Principauté semblait être enfin reparti sur de bons rails. Mais moins d’un mois plus tard, tout cela semble appartenir au passé, car Monaco est retombé dans le doute. Samedi, la formation du Rocher a vécu du côté des Costières une très sale soirée qui risque de plomber le club, puisque deux joueurs ont été expulsés et notamment Gelson Martins. Ce dernier a secoué M.Lesage, et du côté de la commission de discipline de la LFP on risque de lui faire payer cher.

Pour Régis Dupont, ce scénario catastrophe confirme bien qu’il y a un bug majeur à Monaco. « Les Monégasques peuvent s’interroger sur ce que l’attitude de Gelson Martins, expulsé pour avoir bousculé à deux reprises M. Lesage, signifie. Pour que l’ailier portugais, 24 ans et sélectionné 21 fois avec les champions d’Europe en titre, craque ainsi, tel un enfant à qui on refuserait une glace à la fraise, c’est que quelque chose ne tourne plus du tout rond sur le Rocher », constate le journaliste de L’Equipe. Après le vrai-faux départ d'Islam Slimani, un mercato qui a encore empilé des joueurs dans un effectif surdimensionné, les supporters de l’AS Monaco doivent se demander à quoi jouent les dirigeants russes du club de la Principauté.