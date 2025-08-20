Zhegrova à l'OM, finalement c'est non

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déjà assommés par le départ de force d'Adrien Rabiot, les supporters de l'Olympique de Marseille espèrent que la fin du mercato va leur apporter quelques bonnes nouvelles. Cela risque de ne pas être le cas concernant Edon Zhegrova.

Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont mis sous pression en prenant la décision mercredi de pousser Adrien Rabiot vers la sortie. Mais les deux dirigeants marseillais savent que la signature de quelques renforts spectaculaires peut tout changer. Outre le dossier Joel Ordonez, toujours en stand-by, il y a aussi celui d'Edon Zhegrova, qui a repris l'entraînement avec Lille, mais dont le départ est toujours prévu. Dans cette opération, l'OM avait un accord supposé avec l'international kosovar, et donc un bel avantage sur d'autres clubs. Et notamment la Juventus. Cependant, dans un brutal revirement, il s'avère qu'Edon Zhegrova aurait également donné son feu vert à un transfert vers le club italien, révèle le spécialiste italien du mercato, Nicolo Schira.

Zhegrova en route vers la Juventus ?

🚨 Excl. - Edon #Zhegrova has given his availability to #Juventus for a contract until 2030 (€2,5M/year + bonuses). #Juve are now working to try to reach a deal with #Lille. Zhegrova’s contract expires in June 2026 and he has already announced to #LOSC his decision not to extend — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2025

Alors que l'Olympique de Marseille discutait depuis plusieurs jours avec Lille, les dirigeants de la Juventus sont désormais, eux aussi, à la table des négociations pour faire signer Edon Zhegrova. De son côté, le Kosovar a trouvé un terrain d'entente avec la Vieille Dame et attend que le LOSC et la Juventus s'entendent, comme le confirme Nicolo Schira. « Edon Zhegrova a donné son accord à la Juventus pour un contrat jusqu'en 2030 avec un salaire de 2,5ME plus des bonus. La Juve travaille actuellement à un accord avec Lille », explique le journaliste italien.

Si effectivement ce brutal revirement se confirme, c'est un coup dur pour l'Olympique de Marseille qui avait fait d'Edon Zhegrova une de ses priorités en cette fin de mercato. On ne sait d'ailleurs pas si l'affaire Rabiot a contribué à faire changer d'avis le joueur du LOSC, qui dans un premier temps était clairement tenté par l'OM. A Pablo Longoria et Medhi Benatia de tenter de renverser la table dans ce dossier, même si les choses se sont compliquées.