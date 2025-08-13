Edon Zhegrova tout proche de signer à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les discussions battent leur plein entre l’OM et Lille pour Edon Zhegrova. L’international kosovar veut absolument rejoindre Marseille et tout porte à croire qu’un accord sera trouvé d’ici la fin du mercato.

Le dossier Edon Zhegrova avance du côté de l’Olympique de Marseille. Désireux de miser sur l’international kosovar pour concurrencer Mason Greenwood la saison prochaine, le club phocéen a décidé d’accélérer pour tenter de trouver un accord avec Lille. Le talentueux gaucher de 26 ans n’a plus qu’un an de contrat dans le Nord, raison pour laquelle Medhi Benatia et Pablo Longoria s’intéressent à lui. Sa valeur marchande est nettement moins élevée qu’il y a un ou deux ans, et un transfert est clairement dans les tuyaux après une demi-saison blanche pour Zhegrova au LOSC la saison dernière.

Zhegrova à l'OM, tout s'accélère

C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato et de La Minute OM, les choses avancent plutôt bien dans l’optique d’une signature de Zhegrova à Marseille. L’OM et le LOSC discutent d’un transfert ou d’un prêt avec option d’achat obligatoire pour l’ailier droit, lequel souhaite absolument rejoindre la Provence d’ici le 31 août. Lille vient de récupérer près de 100 millions d’euros grâce aux ventes de Lucas Chevalier au PSG et de Bafodé Diakité à Bournemouth et n’est pas dans l’urgence de vendre.

🚨🔵⚪️ 🇽🇰| #MercatOM



🔹Les choses avancent dans le dossier Edon Zhegrova ‼️



🔹L’OM et le LOSC discutent pour un transfert.



🔹Le joueur souhaite rejoindre l’Olympique de Marseille.



À suivre..



⏰ TIC TAC #TeamOM pic.twitter.com/a64w405VlY — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 13, 2025

Mais garder Zhegrova n’aurait pas vraiment de sens, à un an de la fin de son contrat et alors qu’il affiche clairement la volonté de partir depuis plusieurs mois. Les bonnes relations entretenues entre Pablo Longoria et Olivier Létang pourraient faciliter le deal tandis que le joueur fait le forcing depuis plusieurs jours pour rejoindre Marseille. Le dossier pourrait mettre quelques jours avant de se décanter, mais l’optimisme est de rigueur maintenant que les négociations se sont intensifiées entre les deux clubs. Il sera par ailleurs intéressant de voir si un joueur de l’OM sera susceptible de faire le chemin inverse alors que Lille s’est intéressé à Jeffrey de Lange ou encore à Faris Moumbagna depuis le début du mercato.