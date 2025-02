Viré illico par l'OM, il assume son choix

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après six mois catastrophiques passés à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier retrouve des couleurs du côté du Stade Rennais. En conférence de presse, le défenseur central assume pourtant son choix d’avoir tenté l’expérience phocéenne.

Lilian Brassier faisait partie de ce petit groupe de joueurs sur lequel l’Olympique de Marseille ne comptait plus du tout. Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal à cause de ses prestations plus que délicates lors de ses premiers mois passés sur la Canebière, l’ancien défenseur central du Stade Brestois a repris le chemin de la Bretagne. Pour ce faire, les dirigeants phocéens ont tout simplement cassé son prêt. Il a retrouvé le Stade Rennais, son club formateur, et évolue désormais sous les ordres d'Habib Beye. Titulaire indiscutable depuis son premier match le 2 février dernier, Brassier retrouve des couleurs. Présent en conférence de presse en marge de la réception du Stade de Reims en Ligue 1, le natif d’Argenteuil assume son choix d’avoir rejoint Marseille l’été dernier.

« Il faut en tirer les bonnes leçons »

« Non, ce n'était pas précipité de signer à l'OM. Marseille était un bon choix, c'était mon choix d'y aller. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans une carrière. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Que ce soit à Marseille ou ailleurs, plein d'autres joueurs ont eu ce genre d'expérience. Il faut en tirer les bonnes leçons », a expliqué Lilian Brassier en conférence de presse dans des propos repris par Le Phocéen.

Le défenseur central n’a pas peur de dire qu’il s’est trompé de choix de carrière en partant à Marseille. Une décision qui avait, à l'époque, suscité beaucoup d’interrogations puisqu’il quittait un club qualifié pour la Ligue des champions afin de rejoindre un club privé de toute Coupe d’Europe.