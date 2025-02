Vente OM et rachat du Vélodrome, il s'occupe de tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En toute discrétion, l'OM négocie avec Alessandro Antonello, qui a fait le bonheur de l'Inter Milan depuis 10 ans et est un spécialiste de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un hasard aux yeux de Thibaud Vézirian.

Journaliste pour Calcio Mercato et Tele Lombardia, Pasquale Guarro a lancé une petite bombe qui va faire parler, de Milan à Marseille. Quelques jours après son départ officialisé par l’Inter, Alessandro Antonello a été aperçu à Marseille, avec qui il discute de manière intensive. Il était présent lors du match au Vélodrome contre Saint-Etienne, et continue de négocier pour son arrivée à l’OM avec Pablo Longoria, qui en a fait sa priorité pour renforcer son équipe dirigeante. L’Italien vient de passer 10 ans à l’Inter à gravir les échelons pour terminer CEO du club lombard, et être en charge du développement des revenus, des opérations financières, des décisions stratégiques et des relations extérieures.

Antonello est connu pour avoir travaillé en étroits liens avec l’Arabie Saoudite, séduisant même le Royaume du Golfe dans les négociations au point d’être courtisé à deux reprises pour rejoindre le développement de la Saudi Pro League, puis un club majeur du championnat. Très proche du gouvernement saoudien, l’Italien de 57 ans était encore à Riyad le mois dernier. Alors que son nom était murmuré à l’AS Roma, le voilà désormais en direction de l’OM. Pas de quoi surprendre Thibaud Vézirian, spécialiste du dossier de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.

Le Stade Vélodrome dans le viseur

Alessandro Antonello ospite del Marsiglia in occasione dell’ultima partita casalinga contro il St-Étienne (5-1). I buoni rapporti con la proprietà hanno aperto a dialoghi circa un suo possibile approdo in Francia. Tutto in divenire. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 18, 2025

« La seule question qui se pose est la suivante : quelle est la raison du volte-face soudain d’Alessandro Antonello ? Lui qui était annoncé avec insistance, voire certitude, à l’AS Roma en janvier débarquerait donc en février à Marseille ! Etonnant. À l’Inter Milan, Alessandro Antonello était notamment en charge de la recherche de gros sponsors et partenaires, mais aussi du dossier du stade. À Marseille, il pourrait faire le lien avec le projet des futurs propriétaires du club. Et notamment l’acquisition de l’Orange Vélodrome », a assuré le journaliste d’Entrevue, pour qui cette probable arrivée n’est clairement pas anodine. Cela confirme en tout cas à ses yeux un rapprochement de plus avec l’Arabie Saoudite, dont le nom est pourtant de moins en moins murmuré à Marseille alors que Frank McCourt commence à faire l’unanimité en laissant carte blanche, et carte bleue, à Pablo Longoria.