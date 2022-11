Vente OM : McCourt c’est fini, Thibaud Vézirian jubile

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Maintes fois annoncée, la vente de l'Olympique de Marseille fait encore parler. Le feu a été remis cette semaine, et Thibaud Vézirian estime être enfin proche de son annonce qui commence à dater.

Le marronnier de la vente de l’Olympique de Marseille revient sans cesse sur le devant de la scène, et Pablo Longoria a encore pris la parole cette semaine en conférence de presse pour tenter de mettre fin à cette rumeur. Frank McCourt n’est pas vendeur et le club phocéen ne changera pas de main prochainement. Récemment, c’est l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot, en la personne de CMA CGM, qui a intrigué en coulisses. Le président espagnol a simplement confirmé qu’il s’agissait juste d’un sponsor et pas d’un futur propriétaire de l’OM. Néanmoins, Daniel Riolo a confié ses doutes, expliquant que cela pourrait bien changer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Même si le journaliste de France Télévisions Mohamed Bouhafsi a une nouvelle fois tenu à démentir cette rumeur, il y en a un qui a saisi la balle au bond. Pour Thibaud Vézirian, qui annonce que la vente de l’OM a été déjà effectuée depuis deux ans désormais, c’est bien la preuve qu’il avait raison depuis le début.

Vente OM, l'évidence arrive

Même si l’argument est un peu tiré par les cheveux, sachant que ce n’est plus du tout l’Arabie Saoudite qui est cité pour un éventuel rachat, le journaliste anciennement de La Chaine L’Equipe se félicite d’avoir eu raison avant tout le monde dans un live sur Twitch. « Il y a déjà eu des grosses offres sur la table et on n’en est plus là. Le nouveau partenaire montre la nouvelle ampleur que va prendre l’OM. Je suis content de ne rien avoir lâché puisque l'évidence arrive. Le changement d'ère va arriver, c'est mis sur les rails depuis des mois », a livré Thibaud Vézirian, qui estime que le nouveau projet de l’OM est déjà passé dans sa seconde phase. Mais pour le moment, c’est toujours Frank McCourt qui a les commandes officiellement. Même si le sujet provoque toujours d’éternelles discussions sur les réseaux, et notamment avec ces relances perpétuelles qui n’aboutissent pourtant jamais sur de réels changements.