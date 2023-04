Vente OM : McCourt a trouvé sa solution

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Propriétaire de l'Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt fait face à la rumeur permanente d'une vente du club phocéen. L'homme d'affaires américain ne s'exprime jamais sur le sujet et pour cause.

Des polémiques, des batailles entre insiders, des rumeurs, c’est peu dire que depuis un peu plus de deux ans la supposée cession de l’Olympique de Marseille par son propriétaire à un Saoudien a fait couler de l’encre. Mais voilà, la réalité est là, en 2023, l’OM appartient toujours à Frank McCourt et aucune preuve tangible ne permet de croire qu’un mystérieux repreneur serait déjà en action et aurait pris le contrôle discrètement sans que personne ne le sache encore.

Bien évidemment, le fait que le propriétaire américain ne dise plus rien et que Marseille puisse avoir un peu de latitude au mercato est une théorie de plus pour ceux qui pensent qu'on leur cache tout. Pour le Journal du Dimanche, la réalité est ailleurs, et cela même si elle ne va pas dans le sens souhaité par Thibaud Vézirian et ceux qui sont convaincus que cela va se faire.

L'OM en vente, Longoria n'est pas là pour ça

Ce dimanche, et à quelques heures de la réception de l'AJ Auxerre au Vélodrome, le très sérieux média affirme que si la vente de l'Olympique de Marseille ne fait l'objet d'aucune fuite, c'est tout simplement parce que Frank McCourt n'a pas l'intention de céder le club phocéen. « S'il vient rarement au Vélodrome et a cédé la présidence du conseil de surveillance à Barry Cohen, Frank McCourt est toujours là, fidèle à son engagement familial à long terme malgré la rumeur ininterrompue d'une vente. Lui aussi a trouvé l'homme idoine pour rapprocher l'OM de ses ambitions, sportive et économique. Directeur sportif puis président, Longoria a recruté de nombreux collaborateurs et continue de clamer son amour pour le club provençal », écrit le journaliste du JDD, fermant ainsi la porte à la vente imminente de l'Olympique de Marseille que ce soit à Mathieu Flamini, à Rodolphe Saadé, le milliardaire franco-libanais, PDG du groupe CMA CGM ou à un richissime saoudien.