Vente OM : Le départ de McCourt obligatoire d'ici à deux ans ?

Cet été, l’Olympique de Marseille aurait pu basculer dans une nouvelle ère mais Frank McCourt a refusé de vendre le club.

Très intéressé par le rachat de l’OM, l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ajroudi a fait le forcing afin de convaincre Frank McCourt de lui céder le club phocéen. Mais le natif de Boston n’a pas apprécié les méthodes employées par Mohamed Ajroudi ainsi que par Mourad Boudjellal et a pris la décision de ne pas vendre le club, l’année où les droits télévisuels ont explosé et où l’Olympique de Marseille retrouvait la Ligue des Champions. En revanche, une vente du club dans les deux années à venir pourrait être nécessaire pour améliorer la compétitivité de l’équipe selon Pascal Olmeta, lequel estime que Frank McCourt n’aura pas d’autres choix que de vendre le club si l’OM ne parvient pas à s’installer durablement en Ligue des Champions.

« La vente du club et les départ des actionnaires actuels ? C’est ce qu’il faudra faire. Car plus tu attends, plus tu perds du temps. Il faut savoir ce qu’on veut… Si, dans les deux années qui arrivent, tu n’es pas tout le temps en Ligue des Champions, il faudra dire stop » a clairement fait savoir l’ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille (1990-1993) dans les colonnes du Figaro. Un moyen de mettre la pression à la direction actuelle, Jacques-Henri Eyraud en tête. De son côté, André Villas-Boas accueillera sans doute les propos du Corse avec sérénité, dans la mesure où le Portugais a lui-même annoncé que son objectif était de nouveau de conduire l’Olympique de Marseille sur le podium de la Ligue 1. Le coach phocéen partage donc la vision de Pascal Olmeta sur la nécessité absolue d’installer durablement l’OM en Ligue des Champions…