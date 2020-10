OM : Marseille vendu cet été, l’objectif ultime de McCourt ?

Dans : OM.

Cet été, la vente de l’Olympique de Marseille a énormément fait parler en raison de l’intérêt de Mohamed Ajroudi et de son compère en affaires Mourad Boudjellal.

Le binôme a tenté de passer en force en dévoilant publiquement son intérêt pour l’OM. Mais le propriétaire Frank McCourt ne l’a pas entendu de cette oreille. L’homme d’affaire américain n’a pas apprécié les méthodes de Mohamed Ajroudi, et lui a rapidement fait savoir qu’une vente du club n’était pas dans ses plans… tout du moins pour cet été. En revanche, la donne sera différente en 2021 selon le journaliste de France Info, Jean Saint-Marc. Interrogé par Le Phocéen, l’insider estime que Frank McCourt pourrait bien être décidé à vendre à l’été 2021, après avoir enregistré le bénéfice des droits télévisuels de la Ligue des Champions.

De plus, la situation très compliquée entre la LFP et Mediapro va encourager le natif de Boston a mettre les voiles. « Dans tous les cas, je pense que McCourt vendra l’été prochain. C’est mon idée depuis l’été dernier, où il y a eu cette tentative audacieuse, mais pas si absurde que ça non plus. Mourad Boudjellal et Ajroudi ont tenté un coup, ça se fait dans le monde des affaires. La partie communication, c’était maladroit et tout, mais ce n’était pas la partie la plus importante. La partie business, elle, était correcte. Je pense que McCourt va vendre. Il a perdu beaucoup d’argent avec l’OM. Il n’a pas réussi son business à Marseille. S’il a refusé de vendre cette année, c’est justement parce qu’il attendait l’argent des nouveaux Droits TV et de la Ligue des Champions » a lancé le journaliste, qui ne serrait pas étonné de voir Frank McCourt céder l’Olympique de Marseille l’été prochain. Reste maintenant à voir si ce scénario se confirmera et si Mohamed Ajroudi sera toujours intéressé…