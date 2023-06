Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite en a marre

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les prises de parole sont très rares du côté de l'Arabie Saoudite sur les rumeurs du rachat de l'Olympique de Marseille. Mais un très proche conseiller du Prince Al Walid a réagi à l'information de Romain Molina.

L’été n’a pas encore officiellement débuté, mais le feuilleton de la vente de l’Olympique de Marseille a repris de plus belle. L’intérêt de l’Arabie Saoudite pour racheter un club en France est désormais de plus en plus prononcé, et l’OM reste une proie idéale. Frank McCourt est gourmand mais possiblement vendeur en cas de belle offre, tant le club provençal lui a plus coûté que rapporté depuis son arrivée à la suite de la famille Louis-Dreyfus. Surtout, le Royaume saoudien ambitionne d’investir en masse dans le football européen, et un point de chute en France capable de rivaliser le PSG du Qatar doit certainement démanger les investisseurs saoudiens.

Un proverbe chinois pour calmer tout le monde ?

Toutefois, les informations succèdent aux démentis, et vice-versa. Ce lundi soir, Romain Molina a profité d’une discussions spécialisée sur le sujet sur les réseaux sociaux pour expliquer que Frank McCourt demandait une somme exorbitante pour vendre l’OM, et donc que ce n’était clairement pas sur le point de se faire. Le journaliste indépendant a laissé entendre que l’Arabie Saoudite pourrait se tourner vers un autre club, ou n’était pas prêt à mettre des sommes indécentes pour récupérer la formation phocéenne.

Visiblement, cette prise de parole est venue jusqu’aux oreilles d’un homme qui compte énormément pour les investissements saoudiens. Il s’agit de Kacy Grine, conseiller particulier du prince saoudien Al Walid bin Talal, et qui prend une part active dans chacun des gros investissements du Royaume ces dernières années. L’Américain est aussi très actif sur les réseaux, et il a donc rebondi sur la sortie de Romain Molina, visiblement agacé de le voir parler au nom des Saoudiens. « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas », a lancé le banquier d’affaire, en citant son auteur qui n’est autre que le mythique sage chinois Lao-Tseu, pour qui les actes valent 1000 fois plus que les paroles. Le message est en tout cas passé, et les prises de parole nombreuses sur le sujet agacent en Arabie saoudite, ce que Kacy Grine a décidé de faire comprendre. Dans cette histoire, si ceux qui savent ne parlent pas, étant donnée les innombrables prises de parole de ces derniers jours, ils ne sont donc pas très nombreux à savoir où en est concrètement cette possible vente de l’OM.