OM ‍: Alerte générale, Frank McCourt est vendeur ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Sportivement, l'OM répond aux attentes en jouant les premiers rôles en France, sans parvenir bien sûr à concurrencer Paris. Financièrement, c'est toujours très compliqué et Frank McCourt est bien sûr à l'écoute des offres.

Jamais au-delà de la 5e place depuis 2016 et le rachat du club par Frank McCourt, l’Olympique de Marseille prend désormais place avec assiduité sur le podium, même si ce ne sera probablement pas la 2e marche cette saison. Il n’empêche que les investissements réalisés par le propriétaire américain démontrent son envie de faire triompher le club provençal, dont il éponge le déficit à chaque fin de saison. S’il a été beaucoup critiqué pour ses investissements peu spectaculaires au départ, il semble avoir donné un feu vert élargi à Pablo Longoria pour dépenser gros, et cela s’est concrétisé par plusieurs achats conséquents ces derniers mois.

400 millions de pertes pour l'OM version McCourt

Néanmoins, l’OM ne brille pas spécialement en Europe, et si le jeu est au rendez-vous et que le public marseillais vient remplir le Vélodrome jusqu’à la gorge à chaque match, les résultats financiers restent largement dans le rouge. La saison passée, le club marseillais a perdu 31 millions d'euros, pour atteindre 400 millions d’euros de pertes cumulées sur les six dernières années. Un véritable gouffre qui ne laisse pas insensible McCourt, même si l’homme d’affaire de Boston a toujours fait savoir qu’il n’était pas vendeur.

Mais pour Daniel Riolo, la vérité est bien différente, et bien sûr que McCourt est vendeur à l’heure actuelle. Le but n’est pas d’investir à fonds perdus dans le club, et un intérêt extérieur concret et puissant sur le plan financier serait bien accueillir par l’Américain. « Les rumeurs d’une vente de l’OM ? Ça fait 1000 ans qu’il y a des rumeurs sur la vente de l’OM. Quand il y a un propriétaire qui n’a plus aucune raison d’être à un endroit, McCourt n’a plus aucun intérêt d’être à l’OM, ça ne lui rapporte rien et ça lui fait même plus perdre de l’argent, évidemment qu’il vendra. Il faut qu’il trouve un acheteur et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l’OM est en vente. On le sait. Maintenant, toutes les rumeurs qui circulent depuis des années, il n’y a rien de véritablement concret », a souligné le consultant de RMC dans le live Twitch de la chaine.

L'espoir Rodolphe Saadé à l'OM

Une vente possible, mais si McCourt souligne à chaque fois qu’il n’y a absolument rien de prévu, c’est qu’il n’y a tout simplement aucun candidat. Les pistes farfelues ou le mirage en provenance d’Arabie Saoudite ne font plus vraiment fantasmer des supporters blasés par cette agitation récurrente. Celle menant à Rodolphe Saadé, sponsor de l’OM avec son groupe très puissant CMA CGM, aurait du sens. Du moins le jour où ce sera vraiment à l’étude pour Daniel Riolo. « Il y a un nouveau sponsor, un sponsor d’un milliardaire français, qui en plus est marseillais. Ça peut faire fantasmer les Marseillais. Si un jour dans sa tête il imprime complètement qu’il veut racheter l’OM, évidemment qu’il l’achètera et ça sera une très bonne nouvelle pour la ville et le club », a expliqué le spécialiste, persuadé que pour le moment il n’y a absolument aucune fumée blanche en approche au-dessus des bureaux de l’OM sur une vente du club.