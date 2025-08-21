Un international italien visé, la grosse surprise de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche d’ici la fin du mercato, l’OM pense à Kostas Tsimikas, en manque de temps de jeu à Liverpool. Le club phocéen a une autre piste sous le coude avec un international italien.

Les derniers jours du mercato promettent d’être agités à l’Olympique de Marseille. En plus de devoir gérer l’affaire Rabiot-Rowe, le club phocéen est dans l’obligation de se renforcer à certains postes, identifiés depuis plusieurs semaines. C’est notamment le cas à gauche de la défense, où Ulisses Garcia est bien seul depuis le départ de Quentin Merlin à Rennes. L’OM joue la montre sur ce poste, mais il est temps d’agir alors que le mercato ferme ses portes dans dix jours. Selon les informations de Foot Mercato, la piste Kostas Tsimikas a été ouverte.

L’international grec est en manque de temps de jeu à Liverpool, qui souhaite s’en séparer dans les jours à venir. Une piste séduisante pour l’OM, qui explore toutefois d’autres dossiers. A en croire le média spécialisé, Medhi Benatia et Pablo Longoria s’intéressent également à Emerson Palmieri, en fin de contrat avec West Ham en juin 2026. Passé par l’OL entre 2021 et 2022, l’ex-défenseur de Chelsea totalise 32 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Une fiabilité qui plaît aux dirigeants marseillais, qui voient en l’international italien un joueur dans la force de l'âge (29 ans), qui connaît déjà la Ligue 1 et qui sera capable d’animer le couloir gauche avec une bonne qualité de centre.

Tsimikas ou Emerson, l'OM en pleine réflexion

Le média ajoute que l’OM prend le temps de la réflexion pour définir sa priorité entre Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Mais le futur latéral gauche de l’OM a désormais de grandes chances d’être l’un des deux. La question est maintenant de savoir qui… et pour quel prix. Dans un cas comme dans un autre, il faudra sans doute débourser au moins 10 millions d’euros pour convaincre Liverpool ou West Ham de vendre son latéral gauche. Une somme que le dauphin du PSG en 2024-2025 est à priori prêt à mettre sur la table pour recruter un joueur amené à être titulaire dans l'équipe de Roberto De Zerbi.