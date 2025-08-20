L'OM fonce à Liverpool pour Tsimikas ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Outre les dossiers Rabiot et Rowe, l'Olympique de Marseille a un autre problème à gérer pour cette fin de mercato : il faut trouver un nouvel arrière gauche. Le coup parfait pour les Phocéens est à Liverpool avec Kostas Tsimikas.

L'Olympique de Marseille a réalisé un recrutement séduisant cet été avec les venues de Facundo Medina en défense, Angel Gomes au milieu ou encore Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. L'équipe phocéenne semble complète en apparence même avec les possibles départs d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Cependant, un poste reste un mystère pour Roberto de Zerbi, celui d'arrière gauche. L'OM a cédé Quentin Merlin à Rennes et ne possède donc plus qu'un joueur de métier dans son effectif avec Ulisses Garcia. Mais, le Suisse semble trop léger pour tenir le côté gauche toute la saison, en Ligue 1 et en Ligue des champions.

L'OM convoite Tsimikas

De quoi pousser la direction olympienne à acheter un latéral gauche avant la fin du mois d'août. L'OM a peut-être trouvé son bonheur à Liverpool avec un nom très coté en Europe. Il s'agit de Kostas Tsimikas selon les informations de Foot Mercato. Champion d'Angleterre en titre avec les Reds, le Grec de 29 ans est clairement ciblé par les Marseillais. Utilisé 115 fois par Liverpool depuis 2020, Tsimikas sera abonné au banc de touche cette saison puisque son club a recruté le Hongrois Milos Kerkez. Le Grec est donc troisième dans la hiérarchie du poste derrière Andrew Robertson également.

Sous contrat jusqu'en 2027, il sera logiquement attiré par un départ et un nouveau projet. Avec la Ligue des champions à disputer et des hautes ambitions en Ligue 1, Marseille est un point de chute idéal pour Tsimikas. Reste à se mettre d'accord avec les Reds, en remettant au goût du jour le prêt avec option d'achat obligatoire par exemple.