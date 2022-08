Un bon tirage pour l’OM, le verdict est tombé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Présent dans le chapeau 4, l’Olympique de Marseille avait beaucoup à craindre du tirage au sort de la Ligue des Champions.

Finalement, Yaya Touré n’a pas eu la main trop lourde avec un groupe loin de comprendre les ténors craints dans les prévisions. Pour les suiveurs de l’OM, le coup est jouable avec cette poule qui comprend l’Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. « Dans le groupe de l'OM, seul le Sporting était en Ligue des champions la saison dernière. L'OM a une vraie chance, enfin », a analysé le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc. Même sentiment du côté d’Habib Beye, ancien du club provençal et qui rêvait lui à haute voix d’un très gros groupe pour la formation d’Igor Tudor.

Le groupe de l'OM manque de prestige

« Je pars du principe que cela reste abordable. J’aurais aimé plus prestigieux. L’OM doit se dire ce soir qu’ils sont dans un groupe à leur portée pour faire une belle Ligue des champions. Francfort n’était pas en Ligue des Champions la saison dernière, Tottenham non plus et vient de finir 4e de Premier League. Ce sera exceptionnel niveau ambiance », a souligné sur Canal+ l’ancien défenseur de l’OM, pour qui Marseille ne devra pas manquer son entrée et se laisser perturber par le prestige de l’épreuve s’il veut avoir une chance dans son groupe.