RMC Découverte diffuse ce match de l’OM en direct

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En ce vendredi 2 mai, si l’OM se déplacera à Lille dimanche, le Vélodrome sera tout de même copieusement garni. Plus de 40.000 spectateurs sont espérés pour un match de gala célébrant les 125 ans du club olympien. Il faut dire que de nombreuses stars du club ont accepté l’invitation, de Papin à Nasri, en passant par Niang, Sonny Anderson, Boli, Desailly et Drogba.

Un beau plateau pour une rencontre qui se déroulera ce vendredi à 21h et qui sera diffusée sur BFM Marseille à partir de 20h00 et pour le match. Signe que le groupe télévisuel s'attend à un certain suivi, RMC Découverte diffusera également le match pour le rendre disponible sur la TNT. Une initiative qui permettra de raviver des souvenirs plus ou moins lointains, même s’il faudra attendre la fin du vote des internautes pour découvrir la composition des équipes. Eric Gerets, qui risque de rallier de nombreux suffrages à l’applaudimètre étant donné sa cote d’amour élevée en Provence, s’assoira sur le banc de touche.