Raphinha fait très mal à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Leeds est toujours là pour embêter l'OM dans le dossier Igor Paixao, avec des arguments qui essayent de toucher l'ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam.

Les semaines passent et l’Olympique de Marseille ne parvient toujours pas à boucler la venue d’Igor Paixao. Pablo Longoria négocie depuis de longues journées avec le Feyenoord Rotterdam. Le club néerlandais est persuadé qu’il n’y a pas de raisons de se précipiter et attend la bonne offre pour vendre son ailier. Car l’OM n’est pas seul sur le coup, et malgré une deuxième proposition approchant les 30 millions d’euros, l’accord n’est toujours pas là. Cela laisse le temps à Leeds de se positionner, et d’affuter ses arguments. L’idée est de travailler au corps le Brésilien pour le convaincre que rejoindre le Yorkshire est la bonne idée pour la suite de sa carrière. Pour cela, un argument en béton avec l’exemple de Raphinha, qui n’était pas forcément attendu comme une star mondiale quand il a signé de Rennes à Leeds en 2020, avant de monter en puissance grâce à l’exigence et la compétitivité de la Premier League.

Raphinha a explosé en Angleterre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par IP14 (@igorpaixao_00)

Cela lui a permis de se faire repérer par un club de premier choix, et le FC Barcelone l’a acheté pour 58 millions d’euros en 2022. Son nom est aujourd’hui murmuré parmi les candidats au Ballon d’Or, et il se retrouve international brésilien. De quoi faire saliver Igor Paixao, sensible forcément à ces arguments, même si ce n’est pas ça qui va déboucher sur un accord entre Leeds et le Feyenoord. Même les clubs les plus modestes de Premier League ont les moyens financiers et au niveau de l’exposition, d’envoyer du rêve aux joueurs désirés. Le Brésilien n’y serait pas insensible selon la presse anglaise, qui n’oublie pas de préciser qu’il n’y a pour le moment qu’un seul club qui a trouvé un accord avec l’ailier, c’est bien l’OM.