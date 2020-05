PSG : Kamara un traitre de l'OM à Paris ? Il n'y croit pas

Dans : OM.

Courtisé par le PSG, Boubacar Kamara pourrait faire l'objet d'une offre incroyable. Mais le minot préférera rester à l'OM.

Element très prometteur du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a encore franchi un cap cette saison. Plus costaud physiquement, il domine ses adversaires, profite de ses qualités techniques pour relancer proprement, et sait se rendre indispensable à son équipe, que ce soit en défense ou au milieu. Une vraie bénédiction pour l’OM, qui a bien l’intention d’en profiter la saison prochaine en Ligue des Champions. Car l’international espoirs n’est pas loin d’avoir un statut d’intransférable. Toutefois, c’était avant que le PSG ne s’intéresse à son profil, et envisage de faire une offre que Marseille, en difficulté financière, ne pourra pas refuser. Mais le joueur va-t-il accepter de passer ainsi de la Provence à la capitale ? Assumant totalement son rôle vieux jeu, Ludovic Obraniak estime que Kamara n’est pas du genre à lâcher l’OM pour le PSG.



« Kamara au PSG, ça ferait tache ? Oui ! Dans la rivalité qui oppose l’OM au PSG, les supporters marseillais ont avalé pas mal de couleuvres depuis pas mal d’années maintenant. Avant la crise on vivait un football à 200 à l’heure, une information chassant l’autre. Cette période nous a permis d’analyser. On constate que le business a pris le pas sur le football. J’entends revenir des mots comme ancrage, valeurs, identité… ces mots me tiennent à cœur. Et je me dis que quand on est né dans la cité phocéenne, et qu’on a eu la chance de jouer à l’OM, aller au PSG ce serait une trahison. Je revendique ce football là. Boubacar Kamara a, je crois, la tête bien faite. Il prendra la bonne décision », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé qu’il y a encore des transferts impossibles dans le monde du football.