Pogba à l’OM, l’incroyable scoop de ce journaliste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Toujours libre, Paul Pogba est l’objet de tous les fantasmes à Marseille, où l’on rêve de voir l’international français signer à l’OM. Un scénario qui pourrait se réaliser dans les prochains jours selon un journaliste espagnol.

Le mercato bat son plein à l’Olympique de Marseille, qui a déjà accueilli Luiz Felipe et Amine Gouiri et qui s’apprête à finaliser la signature du latéral bosnien Amar Dedic. Les dernières heures seront agitées jusqu’à la date limite du mercato, ce lundi soir à 23h59. Roberto De Zerbi aimerait idéalement un ou deux renforts de plus afin de pouvoir compter sur un effectif étoffé lors de la seconde partie de saison. Une recrue au milieu de terrain est notamment dans les tuyaux afin de compenser le probable départ d’Ismaël Koné et à Marseille, un nom revient sur toutes les lèvres… celui de Paul Pogba.

Paul Pogba à l'OM, ça devient viral https://t.co/upRiHoObpW — Foot01.com (@Foot01_com) January 30, 2025

Libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, le champion du monde 2018 est régulièrement cité comme une cible de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Le tweet d’un journaliste espagnol ce week-end ne va pas calmer le fantasme du peuple marseillais. Sur son compte X, Andrés Onrubia Ramos, qui avait notamment de bonnes informations sur l’OM à l’époque où Andoni Zubizarreta était le directeur sportif, a lâché une véritable bombe. « Tchouaméni joue avec la nonchalance de Pogba sans le talent de Pogba » a d’abord publié notre confrère pendant le match entre le Real Madrid et l’Espanyol Barcelone avant de poursuivre avec un message très énigmatique : « Qu’est-ce que l’on va l’apprécier à l’OM quand il reviendra ».

Paul Pogba bientôt à l'OM ?

Il n’en fallait évidemment pas plus pour que les supporters de l’Olympique de Marseille se mettent en ordre de bataille afin d’interroger les différents comptes insiders ainsi que les journalistes français. Pour l’instant, aucune confirmation n’est tombée au sujet d’une potentielle signature de Paul Pogba à Marseille mais à n’en pas douter, le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos joue sa crédibilité en lâchant une telle information à deux jours de la fin du mercato. Du côté des supporters de l’OM, on guette à présent le moindre indice qui laisserait penser que l’ancien joueur de la Juve et de Manchester United va poser ses valises à Marseille. Avec l’espoir de voir ce dossier se concrétiser, six mois après la venue d’un autre international français au milieu de terrain en la personne d’Adrien Rabiot.