Paixao à l'OM, une décision radicale attendue ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Igor Paixao est plus complexe que prévu pour l’OM, qui pensait tenir un accord avec Feyenoord ce week-end. Le transfert est en réalité loin d’être bouclé et une décision radicale sera prise ce lundi.

Plus d’un mois après la vente de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas bouclé le recrutement de son remplaçant. La cible prioritaire a pourtant été identifiée depuis un long moment, il s’agit d’Igor Paixao, qui sort d’une saison phénoménale au Feyenoord avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce week-end, l’OM pensait avoir fait le plus difficile avec un accord annoncé à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus entre le club olympien et Feyenoord, tandis que le joueur a lui donné son feu vert à Marseille depuis longtemps.

L'OM va trancher dans le vif le dossier Paixao

Mais en ce début de semaine, le feuilleton rebondit avec le retour en force de Sunderland dans ce dossier, prêt à surenchérir et à tout faire capoter. Medhi Benatia est en contact permanent avec son homologue du Feyenoord pour tenter de débloquer le deal, mais l’OM va devoir faire un effort pour empocher la mise. Selon le journaliste Mikos Gouka, les dirigeants olympiens vont trancher ce lundi le dossier Igor Paixao, qui pourrait donc aboutir ou au contraire définitivement capoter dans les heures à venir. Le journaliste affirme qu’il n’y a aucun accord pour le moment entre l’OM et Feyenoord, mais que le transfert n’a pas non plus échoué de manière définitive.

OM : Les transferts de Weah et Paixao menacés ? https://t.co/i5UhyADtvB — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2025

Notre confrère ajoute qu’une délégation importante du club phocéen dont feront sans doute partie Pablo Longoria et Medhi Benatia va se réunir ce lundi afin de discuter de ce dossier et de prendre une décision probablement définitive. Le board olympien souhaite aller vite car en parallèle, Roberto De Zerbi met la pression à ses dirigeants pour avoir son effectif au complet le plus rapidement possible. Pour l’heure, le coach italien a vu débarquer CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina tandis que Pierre-Emerick Aubameyang est attendu à Marseille ce mardi. Mais les dossiers Timothy Weah et Igor Paixao traînent en longueur, ce qui irrite l’ex-entraîneur de Brighton.