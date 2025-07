OM ‍: Les transferts de Weah et Paixao menacés ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’apprête à boucler la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, un renfort de poids pour Roberto De Zerbi en attaque. En revanche, les dossiers Igor Paixao et Timothy Weah traînent en longueur.

Le mercato est pour l’instant cohérent et plutôt emballant à l’Olympique de Marseille, qui a conservé ses cadres (Greenwood, Rabiot, Balerdi) et qui s’est renforcé intelligemment avec les signatures de Facundo Medina, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et bientôt Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais est attendu ce mardi à Marseille afin de passer sa visite médicale pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi, qui a validé le grand retour à l’OM du buteur de 36 ans. Le coach italien attend d’autres renforts dans le secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, les noms d’Igor Paixao et de Timothy Weah reviennent en boucle.

Mais selon La Provence, ces deux dossiers s’avèrent plus difficiles que prévu à conclure pour le club olympien. « Leurs clubs respectifs s’avèrent très durs en affaires » constate le quotidien régional, qui révèle que Medhi Benatia a d’ailleurs pris l’avion ce dimanche pour rencontrer les dirigeants de Feyenoord dans l’espoir de finaliser le transfert d’Igor Paixao. Annoncé comme conclu par plusieurs médias samedi, le deal estimé à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus n’est en fait pas finalisé et Leeds espère toujours rafler la mise. Il se murmure aux Pays-Bas que l’OM pourrait lâcher l’affaire cette semaine si aucun accord n’est trouvé pour la signature d’Igor Paixao, qui a lui déjà donné son feu vert à Marseille.

La Juve et Feyenoord crispent l'OM

Les Olympiens ont aussi l’accord de Timothy Weah mais là encore, les discussions sont plus compliquées avec le club vendeur. Un prêt avec une option d’achat à environ 15 millions d’euros est dans les tuyaux mais pour l’heure, aucun accord définitif n’est à l’horizon malgré l’optimisme de la presse italienne. Deux dossiers qui s’éternisent et qui risquent d’agacer Roberto De Zerbi, lequel espère pouvoir compter sur son groupe au complet le plus rapidement possible et pourquoi pas l’avoir à disposition dès le 15 août pour le déplacement à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1.