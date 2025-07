Paixao à l'OM, tout s'écroule

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncée comme acquise ou presque, la signature d'Igor Paixao à l'Olympique de Marseille s'éloigne désormais brutalement. Entre Feyenoord et l'OM, c'est dorénavant le silence total, et des clubs pourraient en profiter.

Il y a 24 heures, Igor Paixao a mis la puce aux oreilles du côté de Marseille en relayant un message des supporters de son club actuel lui demandant de rester, et ce n'est évidement pas par hasard. Car plusieurs sources solides confirment que ce dossier qui paraissait proche d'aboutir est désormais totalement à l'arrêt. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a expliqué que les négociations étaient terminées, sans aucun accord entre Feyenoord et l'OM, et qu'aucun rendez-vous n'était prévu entre Pablo Longoria et les dirigeants du club néerlandais. Une version confirmée ce mercredi dans la presse néerlandaise, qui ajoute que l'actuelle équipe d'Igor Paixao n'est pas du tout pressé de vendre son ailier gauche de 25 ans. Le site spécialisé FR12.nl précise de son côté que l'ultime offre de Marseille a été rejetée lundi soir et que plus rien ne s'est passé entre l'OM et Feyenoord depuis. De quoi laisser la place à un autre club.

Igor Paixao contacté par un club anglais ?

Car c'est à présent du côté de Leeds, qui vient de remonter en Premier League et a de gros moyens financiers, que le nom d'Igor Paixao est évoqué depuis 48 heures. Outre-Manche, il se dit que les Peacocks seraient prêts à pousser le curseur financier au-dessus de 30 millions d'euros afin de recruter l'attaquant néerlandais convoité par l'Olympique de Marseille. Une offre qui, si elle est confirmée, susceptible de brouiller les cartes entre l'OM et Feyenoord. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, Igor Paixao n'est plus du tout proche de signer avec le club phocéen, ce qui serait forcément une grosse déception pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels ont travaillé très dur sur cette piste.

L'OM et Feyenoord ne négocient plus

Cependant, les deux dirigeants marseillais sont réputés pour réussir à renverser des situations qui paraissaient inextricables lors du mercato, et rien ne dit qu'ils ne reviendront pas avec une nouvelle offre susceptible de convenir à Feyenoord. Mais, pour l'instant, le club néerlandais et Igor Paixao sont sur la même longueur d'onde pour dire non à l'Olympique de Marseille, en attendant un éventuel revirement.