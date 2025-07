Paixao à l'OM, le message énigmatique

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Paixao ne laisse à personne d'autre le soin de mettre le feu concernant son avenir, qui se situe entre le Feyenoord Rotterdam, son club actuel, l'OM et Leeds.

Annoncé très proche de l’Olympique de Marseille, qui fait le forcing pour le faire venir depuis deux semaines désormais, Igor Paixao ne voit pas de transfert arriver. Feyenoord reste imperturbable et demande une somme supérieure à 30 millions d’euros hors bonus pour envisager un transfert. Et encore, même à ce prix, il n’est pas certain que cela soit suffisant car le club néerlandais est persuadé que des formations anglaises vont arriver pour faire grimper les enchères. C’est le cas de Leeds, très intéressé par le joueur mais qui n’a pas encore mis le paquet pour récupérer le Brésilien. L’ailier du Feyenoord aime visiblement jouer de cette situation.

L'OM est passé à autre chose ?

Igor Paixão na Instagramie. Hymmm... 🤔 pic.twitter.com/RuyJLOWLIG — 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚 🇵🇱 (@Feyenoord24) July 22, 2025

Après avoir laissé son père envoyer des photos de Cassis et Marseille pour faire monter la pression, il a cette fois-ci relayé une vidéo de la part des fans du Feyenoord lui demandant de rester au club, avec les émojis plutôt positifs. Toutes les significations sont possibles, mais du côté néerlandais, on prenait ça pour une réponse favorable à la demande des fans de rester à Rotterdam. Cela semble étonnant sachant que Paixao s’est mis d’accord avec l’OM et que le mercato est encore long. Mais il est clair que du côté de Pablo Longoria, on commence à trouver le temps long et cette semaine était celle de la finalisation de ce transfert ou de l’abandon de cette piste. De quoi laisser Paixao aux Pays-Bas si jamais l’OM est passé à autre chose ce mardi.