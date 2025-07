Paixao à l’OM, quel bourbier ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le coup de pression mis par l'OM pour valider le transfert d'Igor Paixao n'aura pas servi, et Leeds United, concurrent des Marseillais dans ce dossier, compte bien en profiter.

L’Olympique de Marseille peine à conclure deux gros dossiers, malgré des avancées annoncées. Chaque jour, Timothy Weah se rapproche de signer à Marseille, mais l’arrivée de l’homme de couloir se fait toujours attendre. Il en va de même pour Igor Paixao, l’ailier qui fait craquer Pablo Longoria. Le président olympien met le paquet pour convaincre le Feyenoord Rotterdam de lâcher son attaquant, mais la formation néerlandaise garde le même discours, avec un appétit financier qui va bien au-delà des 30 millions d’euros, et la volonté d’être patient pour attendre une très grosse offre en provenance de Premier League. Cela pourrait finir par être le cas car selon le Yorkshire Evening Post, Leeds a repris espoir dans ce dossier qui semblait promis à l’OM.

Leeds capable de mettre 30 ME

Le fait qu’aucun accord n’a été trouvé pendant le week-end et ce fameux lundi qui devait être décisif, permet au promu en Premier League de croire qu’un deal autour de 30 millions d’euros est toujours possible. Pour le moment, l’OM a effectué deux offres, la dernière montant à 28 millions d’euros. Les discussions s’intensifient alors que Paixao a déjà trouvé son futur contrat avec Marseille, ce qui n’est pas le cas avec Leeds United. Mais Pablo Longoria est clairement en train de perdre patience dans ce dossier, et devoir attendre encore une semaine pour que Feyenoord veuille bien considérer sa dernière offre risque de lasser le président espagnol. Le lundi devait être décisif, cela n’a pas été le cas, si ce n’est dans sa capacité à relancer Leeds, persuadé qu’il y a un gros coup à jouer en mettant simplement quelques millions d’euros de plus que l’offre de l’OM.