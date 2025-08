Officiel ‍: Paixao est la recrue historique de l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a fait durer le suspense mais le Feyenoord n'a pas tenu, et a annoncé le départ de son ailier brésilien, qui rejoint Marseille pour 35 ME. Un nouveau record du genre que l'OM a confirmé rapidement.

Arrivé ce jeudi à Marseille, Igor Paixao a passé sa visite médicale et selon les suiveurs du club phocéen, celle-ci s’est bien déroulée en tenant compte du fait que l’ailier brésilien est encore blessé pour quelques temps. Les supporters de l’OM se demandaient pourquoi leur club mettait autant de temps à finaliser cette signature et à l’annoncer. Peut-être que la journée a été bien remplie avec la conférence de presse de Pierre-Emerick Aubameyang également. Mais ce vendredi soir, c’est le Feyenoord Rotterdam qui a assuré que tout était bouclé en disant au revoir à Igor Paixao via ses réseaux officiels. Le club néerlandais n’a peut-être pas respecté le timing prévu à l’avance, mais s’il a pris ce léger risque, c’est bien qu’il a tous les feux au vert sur la finalisation de cette transaction.

L'OM fait sauter la banque pour Paixao

Thank you for three years of making memories, Igor. 🙇‍♂️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 1, 2025

Pour le faire venir, l’OM aura du aligner 35 millions d’euros dans le package pour convaincre Rotterdam. Un nouveau record donc en perspective, même s’il faudra surveiller le jeu des bonus. L’ailier brésilien s’est engagé pour cinq saisons, lui qui a 25 ans et sort d’une année très convaincante avec le Feyenoord, en terme de jeu produit, de statistiques mais aussi de buts spectaculaires qui régalent les fans. Il aura donc passé trois ans aux Pays-Bas, même si le Feyenoord pensait clairement le garder plus longtemps, puisqu’il avait été récemment prolongé jusqu’en 2029.

𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐱𝐚̊𝐨 🇧🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam ! 🔥 pic.twitter.com/o6JB3wpwxu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2025

Peu après, l'OM s'est plié au jeu et a officialisé la venue de la recrue la plus chère de son histoire.