Pablo Longoria, sa cote grimpe en flèche, c'est énorme

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Arrivé comme directeur général délégué chargé du football en juillet 2020, Pablo Longoria a finalement pris le pouvoir à l’OM moins d’un an plus tard.

Désormais président, un poste qu’il ne s’attendait pas à occuper lui qui est clairement plus un passionné des terrains que des bureaux, l’Espagnol de 35 ans s’éclate néanmoins. Même s’il ne se voit pas continuer dans cette voie après son passage à l’OM, l’ancien dirigeant de Valence prend son rôle très à coeur, et il a même réussi à faire l’unanimité auprès des supporters et des suiveurs de Marseille. Une chose délicate, mais rendue possible par son amour du club, son activité sur le marché des transferts, sa capacité à ingurgiter une énorme somme de travail, et sa passion exacerbé à chaque but de son équipe. A quelques heures du choc face à l’Olympique Lyonnais, il est possible de voir à quel point l’OM a su déposer son rival dans la lutte pour la place de dauphin du PSG en France. Un parcours qui force l’admiration, et pourrait même lui valoir un titre de prestige, même s’il reste symbolique. En effet, si jamais il parvenait à décrocher la fameuse C4 tout en étant l’homme qui a permis à l’OM de revenir sur le podium, alors Eurosport lui donnerait le titre de meilleur président du club phocéen du XXIe siècle.

Pablo Longoria plus fort que Pape Diouf ?

⚔️ 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⚔️



👥 𝙉𝙤𝙨 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙨 reçoivent Lyon à 20h45 à l’@orangevelodrome en clôture de cette 3️⃣5️⃣e journée de @Ligue1UberEats



📺 @PVSportFR ⎢ #OMOL pic.twitter.com/ccJFGOKPxk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 1, 2022

« Un succès face à l'OL, conjugué à une fin de saison réussie et, éventuellement, une victoire finale en Ligue Europa Conférence, finirait par faire de l'homme de 35 ans le président marseillais le plus populaire au XXIe siècle. Lui qui, en grand spécialiste du marché des transferts et en habile communicant, a déjà tout fait pour soigner sa cote, même s'il est encore loin d'avoir résolu les problèmes majeurs du club, à savoir son déficit d'exploitation et sa dette », a livré le média sportif, pour qui Pablo Longoria est en train de surpasser ses prédécesseurs. Si Jacques-Henri Eyraud et Vincent Labrune ne sont pas spécialement restés dans le coeur des supporters, depuis le début du 21e siècle, Robert Louis-Dreyfus et Pape Diouf ont notamment marqué les esprits, même si c’est Jean-Claude Dassier qui est l’homme du dernier titre de champion de France en 2010. Des personnages de l’OM dont Pablo Longoria peut clairement se rapprocher s’il continue sur cette lancée.