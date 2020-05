OM : Zubizarreta reçoit une mission sur mesure au mercato

Dans : OM.

L’été dernier, la question de la succession de Steve Mandanda s’était posée à l’OM mais le club phocéen avait maintenu sa confiance en son champion du monde.

Un pari gagnant au vu de l’excellente saison réalisée par Steve Mandanda en 2019-2020. Avec de telles performances, le gardien formé au Havre a validé sa place de titulaire pour la saison prochaine aux yeux de son entraîneur André Villas-Boas. Toutefois, Andoni Zubizarreta ne pourra plus repousser l’échéance concernant le recrutement d’un gardien de but. Car après deux ans avec le tandem Mandanda-Pelé, voilà que le second est en fin de contrat. Et selon les informations récoltées par le journal L'Equipe, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de promouvoir les jeunes Simon Ngapandouetnbu ou Ahmadou Dia au poste de numéro deux.

Le premier cité (17 ans) devrait être le troisième gardien de l’OM la saison prochaine tandis que le club cherche un prêt sans option d’achat pour le second (20 ans). De ce fait, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de recruter une doublure à Steve Mandanda. Reste maintenant à voir quelle sera la stratégie adoptée par Andoni Zubizarreta, ancien grand gardien du FC Barcelone et de la sélection espagnole et qui connaît par cœur les caractéristiques de ce poste. Soit l’OM cherchera à recruter un jeune à fort potentiel susceptible de prendre la suite de Steve Mandanda, soit le 2e de la saison 2020-2021 de Ligue 1 optera pour un joueur plus expérimenté, estimant que c’est Ngapandouetnbu ou Dia qui seront amenés à déloger le champion du monde tricolore dans les années à venir. Quoi qu’il en soit, Andoni Zubizarreta sera attendu sur ce choix très stratégique du côté des supporters marseillais alors que Yohann Pelé a globalement bien rempli sa mission en tant que doublure durant les trois années écoulées depuis le retour de Mandanda.