OM : Mandanda plus fort que Keylor Navas, c'est une évidence

Dans : OM.

De retour à son meilleur niveau, Steve Mandanda réalise une saison tout simplement exceptionnelle sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Moins bon la saison dernière, le gardien de 34 ans a fait de gros efforts cet été afin de retrouver une bonne condition physique, et cela lui a permis de retrouver un excellent niveau. Assurément, lorsqu’il aligne des performances aussi abouties, le gardien de l’Olympique de Marseille n’est pas loin d’être le meilleur gardien de Ligue 1. Plus fort que Keylor Navas ?Cela ne souffre même d’aucune contestation selon Will Coort, l’entraîneur des gardiens de l’OM depuis la venue d’André Villas-Boas. Interrogé sur TF1, le Néerlandais a vanté les qualités de Steve Mandanda, un gardien qu’il compare avec un certain Alisson Becker, le gardien de Liverpool, une véritable référence en Europe.

« Pour moi, il est à l'heure actuelle le meilleur gardien de Ligue 1 et parmi les meilleurs d'Europe. Quand je vois les gardiens qui sont décisifs pour leur équipe en Europe, celui dont il se rapproche le plus c'est Alisson Becker à Liverpool. Il peut facilement jouer encore trois ou quatre ans à ce niveau. La seule chose qui compte, c'est sa motivation. S'il garde cette motivation, alors ça ira » a estimé l’entraîneur des gardiens de l’Olympique de Marseille, bluffé par le niveau de performance de Steve Mandanda depuis le début de la saison. Ce n’est pas par hasard que les supporters olympiens ont élu leur capitaine « joueur du mois » en janvier. Que cela soit face à Rennes, Bordeaux, Saint-Etienne ou Toulouse, Steve Mandanda a sauvé la baraque. Il faudra sans doute encore un grand Mandanda pour ramener au minimum un point du déplacement périlleux qui attend l’OM à Lille ce dimanche soir.