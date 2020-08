OM : Zaza à Marseille, le serpent se mord la queue au mercato

Dans : OM.

André Villas-Boas l’a répété après le succès de l’OM en amical contre Nîmes dimanche, le club phocéen recherche un avant-centre au mercato.

Contrairement aux années précédentes, il ne s’agit pas de trouver le fameux grand attaquant puisque c’est d’avantage une doublure à Dario Benedetto que l’Olympique de Marseille semble rechercher. Le message envoyé à Valère Germain est très clair, André Villas-Boas ne compte pas sur lui pour occuper la pointe de son 4-3-3. Dès lors, le dauphin du Paris Saint-Germain prospecte afin de trouver la perle rare. Le profil de Max-Alain Gradel a été étudié, mais Frank McCourt a mis son véto sur la venue de l’international ivoirien de Toulouse.

En Italie, une piste totalement inattendue est évoquée pour renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille. Selon les indiscrétions obtenues par Tutto Mercato Web, le club olympien aurait toujours un œil sur Simone Zaza, systématiquement envoyé à Marseille chaque été depuis près de quatre ans. Auteur de neufs buts avec le Torino cette saison, l’international italien risque de changer une nouvelle fois de club cet été. Cagliari et la Sampdoria de Gênes sont également citées comme des destinations potentielles, au même titre que la Fiorentina et l’AS Roma. Reste maintenant à voir où Simone Zaza va rebondir. A moins d’une incroyable surprise, ce ne sera pas à l’Olympique de Marseille, où l’on voit mal Frank McCourt valider ce dossier, alors que l’homme d’affaires américain a recalé Max-Alain Gradel en raison de son âge. Plus que jamais, c’est vers un jeune prospect que l’OM semble se tourner pour doubler le poste de Dario Benedetto. En ce sens, le profil de Juan Macias semble parfait…