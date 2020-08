OM : Macias à Marseille, une bonne… et une mauvaise nouvelle

Dans : OM.

Dimanche soir en marge du match Nîmes-OM, André Villas-Boas a reconnu que le club phocéen était à la recherche d’un avant-centre au mercato.

L’objectif du coach portugais est de trouver un avant-centre complémentaire de Dario Benedetto, mais qui est également capable de jouer seul en pointe au sein de son 4-3-3. Selon les informations divulguées dimanche par le journal L’Equipe, André Villas-Boas a transmis une liste de quatre attaquants à Pablo Longoria et à Jacques-Henri Eyraud. Une liste dans laquelle ne se trouve pas Mbaye Niang, au contraire de Juan Macias. Le jeune attaquant mexicain des Chivas de Guadalajara a la cote auprès du technicien marseillais, grand spécialiste du football sud-américain.

Et ce lundi, l’Olympique de Marseille a reçu une bonne nouvelle en provenance du Mexique puisque selon les informations obtenues par ESPN Deportes, le CD Guadalajara, conscient que son attaquant souhaite évoluer en Europe, ne retiendra pas Juan Macias lors du prochain mercato. Ouverts à un départ de leur meilleur joueur, les dirigeants mexicains laissent entrevoir un bel espoir à Marseille dans ce dossier. Il va néanmoins falloir faire (très) vite car selon la branche mexicaine du journal AS, un club a pris une avance considérable sur Marseille dans ce dossier. Comme évoqué dimanche, c’est la Real Sociedad qui est déterminée à boucler au plus vite la venue de Juan Macias, et qui serait prête à débourser 13 ME. Une somme que l’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre avant de pouvoir acheter, aura bien du mal à poser sur la table rapidement. Ces dernières heures, la presse sud-américaine évoquait toutefois une possible offre à hauteur de 10 ME pour 80 % des droits économiques du joueur de la part de Jacques-Henri Eyraud…