OM ‍: Vitinha c’est parti, il boit la concurrence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après un énorme mercato sur le plan offensif, l’OM s’est aussi souvenu que Vitinha était toujours là. Le Portugais a marqué pour lancer sa saison, et promet de continuer à le faire.

Après six premiers mois catastrophiques, Vitinha repart d’une feuille blanche. Quasiment jamais son nom n’a été évoqué sur le marché des transferts, preuve que l’OM ne comptait pas rendre les armes aussi rapidement. Pablo Longoria a décidé de faire confiance à l’avant-centre portugais, plus gros transfert jamais réalisé par Marseille dans son histoire. Un nouvel entraîneur, un 4-4-2 qui lui va à ravir, et un premier but de la saison pour le premier match, contre Reims ce samedi. De quoi provoquer un retournement général de veste en quelques minutes, comme le football sait si bien le faire. L’ancien de Braga est désormais félicité pour son abnégation, et sa faculté à travailler dans l’ombre pour mieux briller à la pointe de l’attaque de l’OM désormais.

« Je dois continuer à travailler pour progresser et à jouer comme ça. Aujourd’hui, je me sens bien, je veux rester ici. Je suis trop content pour moi, pour l’équipe, pour les supporters. C’est trop bien! Tous les joueurs m’ont félicité. Je n’ai pas baissé les bras, il faut bien travailler et les buts viennent ensuite. La concurrence en attaque ? Beaucoup de joueurs sont arrivés, avec de la qualité, c’est bien. Le groupe est bon et on va travailler ensemble », a livré Vitinha, qui selon L’Equipe, n’a pas envisagé une seule seconde quitter l’OM cet été. Même avec un recrutement de gala sur le plan offensif, il y a de la place pour tout le monde, surtout si Marcelino continue d’aligner deux attaquants de pointe.

Marcelino félicite Vitinha

« Il a fait un très bon match. Il a eu beaucoup de travail, il a été très bon dans ses mouvements, a été intéressant sans ballon, a eu une grande présence dans la surface adverse, a marqué et aurait pu en mettre un autre… Ce match va lui faire beaucoup de bien, notamment pour sa confiance. Il reste un jeune joueur, il a prouvé qu’il méritait d’être ici et qu’il va avoir du temps de jeu. Il grandit de plus en plus, il va encore progresser, j’en suis persuadé », a livré le coach marseillais, pour qui il y a donc l’embarras du choix avant le match retour face au Pana, où l’OM devra obligatoirement marquer, et certainement plus d’une fois.