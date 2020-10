OM : Visite médicale pour Cuisance, tout est bouclé !

Dans : OM.

Le transfert probable de Bouna Sarr au Bayern Munich va bel et bien permettre à l’Olympique de Marseille de récupérer Michaël Cuisance.

Tout proche de s’engager en faveur du Leeds United de Marcelo Bielsa la semaine dernière, le prometteur milieu de terrain français du Bayern Munich va finalement signer à Marseille. Priorité absolue d’André Villas-Boas depuis le début du mercato, le gaucher de 21 ans passe actuellement sa visite médicale au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, selon les informations obtenues par Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de RMC fait savoir que c’est un prêt avec option d’achat qui a été négocié entre l’Olympique de Marseille et le Bayern Munich pour finaliser ce deal.

Il sera par ailleurs intéressant de connaître les modalités de ce prêt. Car dans son édition du jour, L’Equipe nous apprenait que Frank McCourt était farouchement opposé à un prêt avec option d’achat automatique. En effet, l’Américain ne souhaite pas ajouter une ligne de transfert aux comptes de l’Olympique de Marseille avant d’être certain de la fiabilité du joueur. Enfin, le montant de cette option d’achat n’a pas filtré alors que le transfert avorté de Cuisance à Leeds était estimé à environ 20 ME. Fin négociateur, Pablo Longoria est-il parvenu à faire baisser ce tarif grâce au transfert de Bouna Sarr au Bayern Munich ? Autant de questions qui sont pour l'instant sans réponses, mais l’essentiel est ailleurs pour André Villas-Boas, qui tient sa cinquième recrue de l’été après Balerdi, Gueye, Nagatomo et Luis Henrique.