OM : Villas-Boas perd un deuxième titulaire pour le Classique

Dans : OM.

Comme le Paris Saint-Germain, qui doit gérer ses joueurs testés positifs au Covid-19, l’Olympique de Marseille ne disputera pas le Classique avec toutes ses armes dimanche. Deux titulaires manqueront à l’appel côté marseillais.

Bien sûr, on pourrait être surpris par la qualité de la rencontre. Mais pour le moment, tout porte à croire que ce Classique arrive malheureusement trop tôt dans la saison. Surtout dans ce contexte de crise sanitaire. En effet, le Paris Saint-Germain n’est pas épargné par l’épidémie. Pas moins de sept Parisiens ont été testés positifs en ce début de saison. Certains d’entre eux, à savoir Keylor Navas, Neymar et Angel Di Maria, pourront sans doute réintégrer le groupe mais ne seront certainement pas à 100 %. Quant aux Marseillais, ce sont des pépins physiques qui perturbent la préparation du choc de la 3e journée de Ligue 1.

On a appris cette semaine que le latéral droit Bouna Sarr devait déclarer forfait. L’ancien joueur du FC Metz devrait être remplacé par le Japonais Hiroki Sakai dans le onze. Mais ce n’est pas tout. Ce samedi, à la veille de la rencontre, l’absence de Morgan Sanson est notée dans le groupe. L’entraîneur André Villas-Boas évoquait une simple contracture dans la semaine, mais sa blessure est apparemment plus grave que prévue. Un vrai coup dur pour le coach portugais quand on connaît l’activité du milieu relayeur, dont le volume dépasse largement celui de son possible remplaçant Kevin Strootman.