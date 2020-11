OM : Villas-Boas brutalement secoué, pression maximale à Marseille

Dans : OM.

Au repos ce week-end en raison du match reporté contre Nice, l’OM sera de retour à la compétition mercredi à l‘occasion du choc en Ligue des Champions face à Porto.

Après une phase aller désastreuse, conclue par trois défaites cinglantes contre l’Olympiakos, Porto et Manchester City, la formation d’André Villas-Boas aura à cœur de se rattraper. L’objectif est double pour Marseille : redorer le blason du club phocéen en coupe d’Europe, mais également engranger des points dans ce groupe afin d’être au minimum reversé en Ligue Europa. Les prestations précédentes en Ligue des Champions ayant été catastrophiques, André Villas-Boas est sous pression. Ce que ne manque pas de rappeler Le Phocéen, pour qui le Portugais joue gros dans les semaines à venir sur la scène européenne.

« Si l'on part du principe que le déplacement à City s'avère risqué, suivez notre regard et déduisons ensemble qu'il s'agit de vaincre Porto et l'Olympiakos au Vélodrome. De quoi tenter une troisième place dans le groupe et, surtout, sauver la face dans cette compétition qui a fait la légende de notre club. AVB le sait autant que nous et nul doute qu'il mettra les ingrédients nécessaires pour piquer un groupe pour le moment bien terne dans la cour des grands. AVB d'ailleurs, qui a été secoué par une partie la presse et des supporters et qui aura sans doute à coeur, après plusieurs paroles d'agacement, de remettre l'église au centre du village et de capitaliser sur une saison dernière réussie. En Ligue 1, difficile en tout cas de demander mieux sur le plan comptable aux Marseillais » note le média, pour qui la pression sera maximale sur André Villas-Boas à l’occasion du choc entre l’OM et le FC Porto mercredi soir au Vélodrome. Car tout autre résultat qu’une victoire serait synonyme de désillusion pour Marseille, qui veut rêver d’une seconde partie de Ligue des Champions remplie de joies.