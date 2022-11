OM : Une très mauvaise nouvelle de plus pour Amine Harit ?

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Gravement blessé ce dimanche, Amine Harit n'a pas encore le diagnostic définitif de sa blessure. Et à l'OM, on craint vraiment le pire.

Le rendu visuel de l’image spectaculaire et qui fait froid dans le dos a malheureusement été confirmée par les examens médicaux. Amine Harit s’est gravement blessé dimanche à Monaco, disant brutalement adieu à la Coupe du monde qu’il devait disputer avec le Maroc, dont il était l’un des hommes en forme indéniablement. Pour le joueur, la déception est forcément terrible mais pour l’heure, la santé prime. Et le milieu de terrain de l’OM n’a toujours pas eu de diagnostic posé de manière définitive sur sa blessure au genou. L’énorme œdème au niveau du genou empêche pour le moment un verdict médical définitif, mais les premières indications ne sont pas bonnes. Les examens passés dans la nuit de dimanche à lundi ont confirmé que les ligaments ont été touchés, mais le communiqué de l’OM n’a pas permis d’y voir plus clair. Le club phocéen a évoqué « une entorse des ligaments croisés du genou gauche », mais cette sortie médiatique prudente est annoncée comme incomplète selon L’Equipe, qui se base sur des sources internes au club provençal.

Le verdict dans quelques jours pour Harit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Malheureusement, au moins un ligament du genou est rompu, et des craintes sont bien présentes sur les autres ligaments et le ménisque. Si cela devait se confirmer, cela impliquerait une opération plus lourde, et rééducation de longue durée qui le priverait quasiment de tout le reste de la saison. Son retour à Marseille et son suivi par un ponte spécialiste du genou qu’est Abdou Sbihi devraient permettre d’en savoir plus avant la fin de la semaine sur le protocole mis en place pour le remettre sur pieds. Cela prendra beaucoup de temps, pour un joueur capital de l’effectif d’Igor Tudor et qui venait d’être acheté définitivement par l’OM à Schalke 04. Pablo Longoria s’en félicitait en interne, soulignant la très belle valeur marchande d’Amine Harit en raison de sa bonne forme et ses prestations remarquées en Ligue des Champions. C’est désormais à oublier, et le Marocain va suivre le mondial à la télévision, tout en tentant de revenir à son meilleur niveau dans les mois prochains.