OM ‍: Une sanction de plus pour Longoria, c’est le choc

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La commission de discipline de la LFP a sanctionné Pablo Longoria de 15 matchs de suspension après son dérapage à Auxerre ce samedi. Mais la sanction ne s’arrête pas là pour le président de l’OM.

Pablo Longoria va payer cher son dérapage non-contrôlé après la défaite de l’Olympique de Marseille à Auxerre samedi soir. Le mot de « corruption » prononcé par le dirigeant espagnol lui est fatal, ce dernier ayant écopé de 15 matchs fermes de suspension. Un coup dur pour Pablo Longoria, qui ne pourra plus se rendre dans les vestiaires des arbitres ni sur les pelouses pendant quasiment six mois et qui va donc être contraint de se contenter de sa loge présidentielle. Mais la sanction ne s’arrête pas là pour l’ancien dirigeant de la Juventus Turin, lequel va également rater les prochains conseils d’administration de la Ligue de Football Professionnel dont il est membre.

OM : Pablo Longoria découvre sa sanction et fait une promesse https://t.co/QBtoljr4Ef — Foot01.com (@Foot01_com) February 26, 2025

Et le prochain rendez-vous est justement prévu ce jeudi avec un CA sur le sujet épineux des droits TV et de la crise avec DAZN. Etant suspendu, Pablo Longoria ne peut plus assister aux conseils d’administration de la Ligue, une hérésie totale aux yeux de Daniel Riolo. « C’est complètement débile de faire ça ce moment, avec la crise qu’il y a dans le football français. Il y a un conseil d’administration ultra-important, on ne peut pas imaginer que le président de l’OM n’y participe pas. Il y a des questions importantes au vu de la situation économique du football français. Le président de l’OM doit participer, il en va de l’intérêt économique de son club. En plus, je ne vois pas le rapport (avec son dérapage à Auxerre) » a analysé Daniel Riolo, avant de conclure.

Pablo Longoria privé du conseil d'adminsitration de la LFP

« Pour la sanction, il faudrait peut-être inventer une sanction financière avec de l’argent qui irait dans une caisse pour le football amateur. Cela aurait plus de sens que les 15 matchs de suspension alors que dans la tribune du Vélodrome, il y sera et dans les tribunes à l’extérieur, il y sera » a commenté le journaliste de RMC, regrettant fortement l’absence forcée de Pablo Longoria au prochain conseil d’administration de la LFP ce jeudi. On imagine que le président de l’OM, lui aussi, sera très frustré de manquer ce rendez-vous d’une importance colossale.