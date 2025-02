OM ‍: Pablo Longoria découvre sa sanction et fait une promesse

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel, l’OM affirme avoir pris acte de la sanction contre Pablo Longoria. Ce qui ne change rien à l’implication du dirigeant espagnol à Marseille.

Comme il s’y attendait, Pablo Longoria n’a pas été raté par la LFP, qui lui a infligé une sanction de 15 matchs de suspension ferme. Rien de vraiment illogique au vu du craquage total du dirigeant de 39 ans à Auxerre samedi soir. Pablo Longoria et le board marseillais s’attendaient à une telle sanction, et il n’y a donc pas de surprise ce mercredi. Dans un communiqué officiel, l’OM a d’ailleurs expliqué avoir pris acte de cette sanction, réitérant par ailleurs la motivation de Pablo Longoria et son implication totale dans le projet olympien aux côtés de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 26, 2025

« L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction rendue ce jour par la commission de discipline de la LFP à l’égard de son Président, Pablo Longoria. Le Président du directoire reste motivé et déterminé par la réussite du projet à trois ans de l'OM qu'il a impulsé l’été dernier. Pablo Longoria poursuivra également tous ses efforts pour le développement et la valorisation du football français, au niveau national et international » a publié le club olympien, bien décidé à faire profil bas sur l’arbitrage à présent, ou tout du moins à essayer.