OM ‍: Une offre rapide à 40 ME, Longoria n'a rien vu venir

Par Guillaume Conte

L'OM se prépare à faire une grosse vente avec Luis Henrique. Mais une attaque surprise pourrait voir le jour très rapidement à un montant fou.

Des débuts intéressants et une fin de saison convaincante, Jonathan Rowe a certes connu un gros trou d’air avec l’Olympique de Marseille, mais il a connu un premier exercice d’adaptation correct en Ligue 1. Se profile désormais la confirmation, avec la Ligue des Champions en point de mire. Mais l’attaquant anglais a aussi confié à plusieurs reprises son spleen, lui qui s’était révélé à Norwich où il enchainait les matchs comme titulaire, et n’était pas habitué au statut de remplaçant qu’il possède à l’OM. Cet appel du pied a été perçu en Premier League, où il pourrait faire un joli bond en rejoignant un club ambitieux, fortuné et qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est le cas de Newcastle United, qui vient de se séparer de son directeur sportif Paul Mitchell, pour faire de la place à Eddie Howe, manager dont les fonctions seront donc élargies en vue du mercato.

Newcastle est pressé, son nouveau boss l'annonce

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - WE ARE BACK! 🤩 pic.twitter.com/yoLutPa4Rg — Newcastle United (@NUFC) May 25, 2025

Le coach des Magpies a craqué sur Jonathan Rowe selon la presse anglaise, même si les discussions avec l’OM risquent d’être compliquée. En effet, Pablo Longoria est sur le point de vendre Luis Henrique à l’Inter Milan pour un montant de 25 ME avec bonus. Il n’a pas l’intention de perdre tous ses joueurs offensifs, et a fermé le robinet en ce qui concerne les départs non voulus. Seule une offre de 40 millions d’euros pourrait le faire changer d’avis. Attention donc, car Newcastle a fait savoir son envie d’aller vite et fort lors de ce mercato. « La rapidité d’action sera la clé pour nous. Nous devons être dynamiques et prêts à conclure très rapidement, car les bons joueurs ne sont pas disponibles bien longtemps. Il y a une période de réflexion, et après il faut agit vite », a lancé Eddie Howe au Chronicle, afin de faire comprendre qu’il ne comptait pas perdre de temps et pourrait donc agir très rapidement. L’OM est prévenu, l’attaque officielle de Newcastle pourrait donc être puissante et très prochaine.